Байден сказал Путину, что РФ будет финансово изолирована в случае вторжения в Украину – Песков

Об этом этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в ходе программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", его цитирует "Газета.Ru".

Спикер главы Кремля назвал вероятное вторжение "эфемерным". Он отметил, что, "видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное".

Путин, по словам Пескова, ответил, что российские войска находятся на территории РФ и "никому не угрожают". Об этом пишет ТАСС.

По мнению Пескова, санкции против РФ будут иметь обратные последствия. "Невозможно вводить ограничения против России и не испытывать страдания самому", – сказал он.