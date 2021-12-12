Байден заявил, что размещение войск США на территории Украины никогда не планировалось

Журналист спросил: "Что побудило вас отказаться от использования наземных войск США, когда дело доходит до Украины?"

"Такого варианта никогда не было на столе. И готовы ли вы отправить американские войска на войну и отправиться в Украину, чтобы сражаться с россиянами на поле боя? Я абсолютно ясно дал понять президенту [РФ Владимиру] Путину – это последнее, что я скажу, – что если он двинется на Украину, экономические последствия для экономики [России] будут разрушительными", – сказал он.

По его словам, США в таком случае "сочтут необходимым" направить больше американских и натовских войск на восточный фланг НАТО.

Байден заявил, что в случае решения о вторжении Россия "заплатит ужасную цену".

Президент США также заверил, что страна продолжит обеспечивать обороноспособность украинского народа.