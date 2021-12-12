"Вы еще расскажите, чей Крым". Притула и Климкин спросили Бойко, позовет ли он своих сторонников защищать Украину, тот назвал вопрос "провокационным"

Притула рассказывал о своей поездке на Донбасс в район проведения операции Объединенных сил отметил, что "там" ему "нравится больше, чем тут".

"Все правильно говорят участники дискуссии. Хорошо, когда мы все консолидируемся и объединяемся, когда нам помогает Запад, когда у нас монолитное общество, а политики – по одну линию баррикад. Но есть ли у нас это? Вряд ли. Пойдет ли [президент РФ Владимир] Путин когда-нибудь в широкомасштабное наступление? Мы говорим о маркерах. У нас главный маркер – Конституция Украины, где закреплено движение в НАТО. Поэтому это все – только вопрос времени и [того] сможем ли мы подготовиться к этому широкомасштабному наступлению. Что нужно, чтобы отразить угрозу, кроме хорошего военного обеспечения? Монолитность украинского общества. Общество ориентируется на элиты или на тех, кто себя таким называет. И я точно знаю что в этой студии и вне ее есть люди с общим знаменателем. Потому что в случае страшной опасности выйдет [пятый президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко], обратится к своим поклонникам и они пойдут защищать страну. [Нынешний президент Украины Владимир] Зеленский обратится к своим, и они это сделают. Я обращусь к своим и они это сделают. Но Юрий Бойко не обратится к своим с теми же тезисами, с которыми обратимся мы. Потому что он в этот момент полетит с [нардепом от ОПЗЖ Виктором] Медведчуком к Путину и [экс-президенту РФ Дмитрию] Медведеву договариваться о газе. Почему я так говорю? А потому, что мы это уже видели и проходили", – заявил Притула.

Он назвал "Оппозиционную платформу – за жизнь" "наследником и ребенком" Партии регионов, а также пятой колонной, "с которой обсуждать вопросы стратегии национальной безопасности и обороны – то же, что с коммунистами разговаривать о декоммунизации".

"Мы должны понимать, что до тех пор, пока лидеры партий, которые называют себя оппозиционными, а правильно должны называться пророссийскими, не выйдут к своим сторонникам, не скажут им простые тезисы, что РФ – оккупант, Путин – убийца, и нам нужно защищать свою страну, то консолидации тотальной украинского общества не будет", – добавил Притула. Запись своего вопроса он опубликовал в Telegram.

Бойко не ответил на вопрос Притулы, хотя ведущий подчеркнул на необходимости прямого ответа. Нардеп говорил о переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, о необходимости избежать войны и мирном урегулировании конфликта, а также о зарплатах украинских военных.

Потом студия обсуждала заявление Зеленского о возможном референдуме по вопросу Донбасса и выдачу партбилетов "Единой России" главарям боевиков.

К вопросу Притулы вернулись в следующем блоке программы.

"Если вдруг что-то начнется, вы своим избирателям скажете: "Идемте защищать Родину"?" – спросил Шустер у Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ назвал вопрос "провокационным".

"На него очень легко отвечать в теплой комфортной студии. Но когда становится реальной угроза, тогда надо задавать вопросы", – сказал Бойко. Он высказал убеждение, что "войны не будет", а людям "надо расслабиться".

Когда Притула возразил, что война уже идет, Бойко сказал, что "у нас есть тлеющий конфликт, а войны такой, какой пугают людей, не будет". В то же время он так и не ответил на вопрос Шустера.

Через некоторое время бывший министр иностранных дел Павел Климкин настоял на ответе на вопрос о защите государства.

"Это серьезная история. Нужно ответить. Будет призыв защищать страну или нет? Будет или нет, господин Юрий?" – обратился он к Бойко.

"Конечно. А что вы хотели сказать, что у нас... Вы еще расскажите, а чей Крым. Слушайте, вы задаете провокационные вопросы, глупые", – отреагировал сопредседатель ОПЗЖ.

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