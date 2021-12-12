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"Вы еще расскажите, чей Крым". Притула и Климкин спросили Бойко, позовет ли он своих сторонников защищать Украину, тот назвал вопрос "провокационным"

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Бойко назвал "провокационным" вопрос о защите Родины в случае вторжения России
Бойко назвал "провокационным" вопрос о защите Родины в случае вторжения России
Скриншот: Shuster online / YouTube

10 декабря в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" украинский телеведущий, волонтер и общественный деятель Сергей Притула, комментируя тему возможного вторжения России, раскритиковал позицию сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Притула рассказывал о своей поездке на Донбасс в район проведения операции Объединенных сил отметил, что "там" ему "нравится больше, чем тут". 

"Все правильно говорят участники дискуссии. Хорошо, когда мы все консолидируемся и объединяемся, когда нам помогает Запад, когда у нас монолитное общество, а политики – по одну линию баррикад. Но есть ли у нас это? Вряд ли. Пойдет ли  [президент РФ Владимир] Путин когда-нибудь в широкомасштабное наступление? Мы говорим о маркерах. У нас главный маркер – Конституция Украины, где закреплено движение в НАТО. Поэтому это все – только вопрос времени и [того] сможем ли мы подготовиться к этому широкомасштабному наступлению. Что нужно, чтобы отразить угрозу, кроме хорошего военного обеспечения? Монолитность украинского общества. Общество ориентируется на элиты или на тех, кто себя таким называет. И я точно знаю что в этой студии и вне ее есть люди с общим знаменателем. Потому что в случае страшной опасности выйдет [пятый президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко], обратится к своим поклонникам и они пойдут защищать страну. [Нынешний президент Украины Владимир] Зеленский обратится к своим, и они это сделают. Я обращусь к своим и они это сделают. Но Юрий Бойко не обратится к своим с теми же тезисами, с которыми обратимся мы. Потому что он в этот момент полетит с [нардепом от ОПЗЖ Виктором] Медведчуком к Путину и [экс-президенту РФ Дмитрию] Медведеву договариваться о газе. Почему я так говорю? А потому, что мы это уже видели и проходили", – заявил Притула. 

Он назвал "Оппозиционную платформу – за жизнь" "наследником и ребенком" Партии регионов, а также пятой колонной, "с которой обсуждать вопросы стратегии национальной безопасности и обороны – то же, что с коммунистами разговаривать о декоммунизации". 

"Мы должны понимать, что до тех пор, пока лидеры партий, которые называют себя оппозиционными, а правильно должны называться пророссийскими, не выйдут к своим сторонникам, не скажут им простые тезисы, что РФ – оккупант, Путин – убийца, и нам нужно защищать свою страну, то консолидации тотальной украинского общества не будет", – добавил Притула. Запись своего вопроса он опубликовал в Telegram. 

Бойко не ответил на вопрос Притулы, хотя ведущий подчеркнул на необходимости прямого ответа. Нардеп говорил о переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, о необходимости избежать войны и мирном урегулировании конфликта, а также о зарплатах украинских военных. 

Потом студия обсуждала заявление Зеленского о возможном референдуме по вопросу Донбасса и выдачу партбилетов "Единой России" главарям боевиков.

К вопросу Притулы вернулись в следующем блоке программы. 

"Если вдруг что-то начнется, вы своим избирателям скажете: "Идемте защищать Родину"?" – спросил Шустер у  Бойко. 

Сопредседатель ОПЗЖ назвал вопрос "провокационным". 

"На него очень легко отвечать в теплой комфортной студии. Но когда становится реальной угроза, тогда надо задавать вопросы", – сказал Бойко. Он высказал убеждение, что "войны не будет", а людям "надо расслабиться". 

Когда Притула возразил, что война уже идет, Бойко сказал, что "у нас есть тлеющий конфликт, а войны такой, какой пугают людей, не будет". В то же время он так и не ответил на вопрос Шустера. 

Через некоторое время бывший министр иностранных дел Павел Климкин настоял на ответе на вопрос о защите государства. 

"Это серьезная история. Нужно ответить. Будет призыв защищать страну или нет? Будет или нет, господин Юрий?" – обратился он к Бойко. 

"Конечно. А что вы хотели сказать, что у нас... Вы еще расскажите, а чей Крым. Слушайте, вы задаете провокационные вопросы, глупые", – отреагировал сопредседатель ОПЗЖ. 

ВИДЕО
Вопрос Притулы и первый ответ Бойко можно посмотреть с 21-й минуты второго часа программы. Вернулись к теме гости студии на 17-й минуте третьего часа программы. Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Партия регионов, Юрий Бойко, Павел Климкин, российская агрессия, война в Украине, Сергей Притула, война на Донбассе, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, Свобода слова Савика Шустера
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