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ПОЛИТИКА

"Жду решения Медведя". Кива прокомментировал слухи о его исключении из ОПЗЖ

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Кива о намерениях коллег по партии исключить его из ОПЗЖ: Да нет, все нормально будет
Кива о намерениях коллег по партии исключить его из ОПЗЖ: Да нет, все нормально будет
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что "представители крыла" главы партии и фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина хотят исключить его из партии. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, видео опубликовал в Facebook корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

По словам нардепа, в этом замешаны "представители крыла Бойко и Левочкина, которых обличили в продаже партийных интересов. Которых я обличил в подделке документов, в отношении которых сейчас проходят уголовные расследования. Это их такая позиция".

Кива заявил, что его не пугает возможное исключение из партии и фракции ОПЗЖ и он ждет решения Стратегического совета политсилы. 

"Я не знаю о намерениях исключить из фракции. Знаю о том, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили о том, что меня исключили из партии... Я теперь буду ждать решения Медведя (главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. – "ГОРДОН"), [Вадима] Рабиновича, Левочкина, Бойко... Да нет, все нормально будет", – считает нардеп. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/485279945815769/

В то же время в комментарии, опубликованном журналистом Андреем Павловским, Кива заявил: "Представители крыла Бойко и Левочкина действительно добились исключения моего из партии. Это была системная их работа, которую они вели на протяжении целого года, потому что я не давал им возможности "сливать" партию, продавать ее, подделывать документы".

https://www.facebook.com/andriy.pavlovskiy/videos/578674210071320/

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Бойко опроверг информацию об исключении Кивы из партии, утверждает нардеп фракции Ренат Кузьмин в Telegram.

"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация – фейк. Никто Киву не исключал, и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ", – написал Кузьмин.

Он заявил, что для него все происходящее – полная неожиданность и он ждет опровержения или – если исключение Кивы все же не фейк – объяснения. 

Контекст:

В сентябре Кива обвинил партийное крыло Юрия Бойко в продаже мест в избирательном списке на местных выборах в Полтавской области. "Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных п...дорасов?" – заявил Кива в видеообращении, которое, по информации Павловского, было отправлено во внутренний чат фракции ОПЗЖ, но появилось в интернете.

Теги: Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Юрий Бойко, Илья Кива, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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