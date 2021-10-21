"Жду решения Медведя". Кива прокомментировал слухи о его исключении из ОПЗЖ

Кива о намерениях коллег по партии исключить его из ОПЗЖ: Да нет, все нормально будет Фото: Yan Dobronosov / Facebook

По словам нардепа, в этом замешаны "представители крыла Бойко и Левочкина, которых обличили в продаже партийных интересов. Которых я обличил в подделке документов, в отношении которых сейчас проходят уголовные расследования. Это их такая позиция".

Кива заявил, что его не пугает возможное исключение из партии и фракции ОПЗЖ и он ждет решения Стратегического совета политсилы.

"Я не знаю о намерениях исключить из фракции. Знаю о том, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили о том, что меня исключили из партии... Я теперь буду ждать решения Медведя (главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. – "ГОРДОН"), [Вадима] Рабиновича, Левочкина, Бойко... Да нет, все нормально будет", – считает нардеп.

В то же время в комментарии, опубликованном журналистом Андреем Павловским, Кива заявил: "Представители крыла Бойко и Левочкина действительно добились исключения моего из партии. Это была системная их работа, которую они вели на протяжении целого года, потому что я не давал им возможности "сливать" партию, продавать ее, подделывать документы".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Бойко опроверг информацию об исключении Кивы из партии, утверждает нардеп фракции Ренат Кузьмин в Telegram.

"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация – фейк. Никто Киву не исключал, и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ", – написал Кузьмин.

Он заявил, что для него все происходящее – полная неожиданность и он ждет опровержения или – если исключение Кивы все же не фейк – объяснения.