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ПОЛИТИКА

Наращивание российских войск возле границ Украины продолжается и после общения Байдена и Путина – Арестович

Арестович считает, что до нового года российские войска будут готовы ко вторжению
Арестович считает, что до нового года российские войска будут готовы ко вторжению
Фото: radiosvoboda.org

Российские войска продолжают скапливаться возле украинских границ и после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Об этом советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 11 декабря.

Журналист спросил, продолжается ли наращивание российских войск, "даже несмотря на разговор Байдена с Путиным", и советник главы ОП ответил: "Продолжается".

По его данным, число российских военных возле Украины "уже больше", чем было весной.

"Думаю, что до Нового года они будут готовы. То есть группировка полностью сформируется и будет готова к применению. Сколько она простоит зимой во временно оборудованных лагерях – это большой вопрос. Там холодно, конечно", – объяснил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Теги: Россия, Владимир Путин, Джо Байден, военные, переговоры, нападение, вторжение, Алексей Арестович, советник, российская агрессия, война в Украине, войска
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