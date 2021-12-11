"Даже Левобережье не заберут". Арестович объяснил, на какую глубину могут зайти в Украину российские войска

"Это нереально вообще. [...] Российская армия способна по логистике зайти на территорию Украины не более 200 км от любой точки границы, где еще не было боевых действий", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что "никакого даже Левобережья они не заберут, это вполне понятно".

"Если мы будем оказывать сопротивление, а мы будем оказывать бешеное сопротивление, то я думаю, что все это закончится военным поражением России. Они это хорошо понимают", – считает Арестович.

Он подчеркнул, что перед нападением противник измеряет "потенциал сопротивления и протестный потенциал".

"Золотая мечта" россиян, как учат в первом классе начальной школы, что если хочешь разрушить дом или царство, то нужно разрушать и изнутри, и снаружи – и направления должны совпадать. Они попытались пошатать ситуацию в Украине. Она не очень шатается", – объяснил Арестович.