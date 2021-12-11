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Экс-разведчик КГБ Швец: "Сливая" Украину, Америка автоматически "сливает" Тайвань и саму себя, а такого не может быть в принципе

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Швец: Китай продолжает наблюдать, что делают США в отношении Путина по поводу Украины
Швец: Китай продолжает наблюдать, что делают США в отношении Путина по поводу Украины
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Мнение о том, что президент США Джо Байден "сливает" Украину президенту России Владимиру Путину, не соответствует действительности, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

"Очень важный момент. Я слушаю то, что происходит на информационных просторах Украины. Звучат голоса, что Байден сдал Украину Путину. Это совершенно вредная идея. Такое могут говорить только люди, которые не понимают ситуацию, или кремлевские "консервы". Вот эти тролли просто завалили украинское медийное пространство", – сказал он.

По словам экс-разведчика, "в Америке ясное понимание, что за переговорами Байдена и Путина самое пристальное внимание было со стороны Китая".

"Китай наблюдал и продолжает наблюдать, что делают США в отношении Путина по поводу Украины. Если в этой ситуации Байден "сольет" Украину Путину, Китай тут же вторгнется на территорию Тайваня. Таким образом, "сливая" Украину, Америка сливает Тайвань, а, "сливая" Тайвань, "сливает" саму себя. Америка тут же проиграет стратегическую кампанию – тот крестовый поход, который она объявила против Китая. Сдача Украины разрушит главную составляющую стратегии и будет означать "слив" США перед лицом Китая. А такого не может быть в принципе", – объяснил Швец.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну.

Американские войска официально покинули Тайвань в 1979 году, сообщил канал CNN. В ноябре 2020 года минобороны Тайваня объявило, что американские войска обучают местных солдат. Спустя некоторое время это сообщение тайваньские военные опровергли.

Reuters отмечает, что с 1 октября этого года около 150 самолетов китайских ВВС в течение четырех дней подряд вторгались в опознавательную зону ПВО Тайваня, сейчас вторжения прекратились. Си Цзиньпин не упомянул об этих полетах, добавило агентство.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Китай, Джо Байден, Тайвань, вторжение, разведчики, Юрий Швец, война в Украине, президент, война на Донбассе, признание
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