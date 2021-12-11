Экс-разведчик КГБ Швец: "Сливая" Украину, Америка автоматически "сливает" Тайвань и саму себя, а такого не может быть в принципе

"Очень важный момент. Я слушаю то, что происходит на информационных просторах Украины. Звучат голоса, что Байден сдал Украину Путину. Это совершенно вредная идея. Такое могут говорить только люди, которые не понимают ситуацию, или кремлевские "консервы". Вот эти тролли просто завалили украинское медийное пространство", – сказал он.

По словам экс-разведчика, "в Америке ясное понимание, что за переговорами Байдена и Путина самое пристальное внимание было со стороны Китая".

"Китай наблюдал и продолжает наблюдать, что делают США в отношении Путина по поводу Украины. Если в этой ситуации Байден "сольет" Украину Путину, Китай тут же вторгнется на территорию Тайваня. Таким образом, "сливая" Украину, Америка сливает Тайвань, а, "сливая" Тайвань, "сливает" саму себя. Америка тут же проиграет стратегическую кампанию – тот крестовый поход, который она объявила против Китая. Сдача Украины разрушит главную составляющую стратегии и будет означать "слив" США перед лицом Китая. А такого не может быть в принципе", – объяснил Швец.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.