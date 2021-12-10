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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-разведчик КГБ Швец: Набор санкций объявят Кремлю заранее, чтобы Путин знал, что его ждет в случае вторжения в Украину

Швец: Это будут такие санкции, которые надо было ввести еще в 2014 году
Швец: Это будут такие санкции, которые надо было ввести еще в 2014 году
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Страны Запада заранее объявят президенту РФ Владимиру Путину пакет санкций, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

"Это будут такие санкции, которые надо было ввести еще в 2014 году, но они не смогли тогда это сделать и воздержались. Предусматриваются беспрецедентные меры. Набор санкций в настоящее время финализируется между союзниками по НАТО и ЕС. Его планируют объявить Кремлю заранее. Для чего? Чтобы Путин знал, что его ждет. Обычно происходило так: Путин что-то натворит, а потом Запад садится и думает, что делать, какие санкции вводить. И могли думать недели. Теперь все изменилось: санкции разработают заранее и объявят. Если Кремль пойдет на эскалацию, санкции введут автоматически", – подчеркнул Швец.

Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

В Госдепе США сообщали, что рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT.

Также "сверхмощными" новыми санкциями в случае вторжения в Украину России пригрозили в Бундестаге.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, санкции, Юрий Швец, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе
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