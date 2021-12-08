В Госдепе США подтвердили, что рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Нуланд: То, что мы обсуждаем, будет эквивалентно фактической изоляции России от мировой финансовой системы Фото: EPA

"Как мы детально говорили прошлым вечером [во время брифинга по безопасности], то, что мы обсуждаем, будет эквивалентно фактической изоляции России от мировой финансовой системы, со всеми последствиями, которые она создаст для российского бизнеса, россиян и их возможности работать, путешествовать и осуществлять торговлю. Мы рассматриваем полный спектр вариантов", – сказала она.

Нуланд отметила, что накануне во время закрытой части брифинга представляла в деталях и дипломатические варианты ответа на агрессию России. Однако она не стала перечислять их в ходе открытого заседания, добавив только, что рассматриваются все варианты.

В свою очередь, сенатор-республиканец Рон Джонсон на слушаниях заявил, что российский президент Владимир Путин должен по-настоящему понять серьезность возможных американских санкций.

"Думаю, было бы важным для общества, для Конгресса, для Сената и для Владимира Путина по-настоящему понять, в мелких деталях, что мы на них наложим [санкции] и насколько серьезно это было бы для России и, к сожалению, для россиян. Владимир Путин должен быть более обеспокоен судьбой населения России, чем мы", – сказал он.