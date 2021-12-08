США не верят, что Путин принял решение о вторжении РФ в Украину

Байден очень четко изложил последствия, если Путин (на фото) решится на вторжение в Украину, отметил Салливан Фото: EPA

Мероприятие состоялось после онлайн-переговоров Байдена и Путина.

"Мы до сих пор не верим, что президент Путин принял решение. То, что сделал сегодня президент Байден, – очень четко изложил последствия, если он решится на вторжение. Он также указал альтернативный путь", – сказал Салливан.

В то же время он не сообщил подробностей ни о санкциях, которые США будут готовы ввести, ни об оборонительном вооружении, которое будет предоставлено Украине в случае агрессии РФ.

По словам Салливана, Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году. Он отметил, что глава Белого дома призвал руководителя Кремля к деэскалации.