Белый дом: Если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину

Об этом на брифинге 7 декабря, который транслировался на YouTube-канале Белого дома, заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Мероприятие состоялось после онлайн-переговоров Байдена и Путина.

"Что касается "Северного потока – 2", то факт заключается в том, что в настоящее время газ не проходит по трубопроводу... Это означает, что он не работает... Если Владимир Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину", – сказал Салливан.

7 декабря Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

Кроме того, президенты обсудили вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.