Переговоры Байдена и Путина не принесли сенсации – Офис президента Украины

"Переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации и стали скорее промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки дня, которая касается США, союзников и партнеров Америки", – сказал он.

По словам советника главы ОП, Украина поддерживает призыв Байдена к Путину "вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию в регионе".

"Мы будем координироваться и далее с американской стороной для достижения конкретных результатов в интересах Украины. Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств на защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности, в нашем регионе", – объяснил Подоляк.