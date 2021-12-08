Россия готова мобилизовать практически все свои сухопутные войска для вторжения в Украину – Нуланд

"Вооруженные силы и спецслужбы России продолжают разрабатывать возможности, которые позволят по приказу начать решительные действия в Украине – потенциально, в начале 2022 года. Выделенные на это силы, если они будут мобилизованы полностью, в два раза превысят те, которые мы видели минувшей весной, и будут включать около 100 батальонных тактических групп или практически все готовые сухопутные войска к западу от Урала", – заявила она.
Также Нуланд уточнила, что сейчас у границ Украины сконцентрированы около 100 тыс. российских военнослужащих.
"Мы не знаем, принял ли президент России [Владимир] Путин решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, но мы знаем, что он наращивает потенциал для этого. Многое из этого выходит прямо из сценария Путина 2014 года, но на этот раз оно намного больше и в гораздо более смертоносных масштабах", – подчеркнула она.
Поэтому Нуланд считает, что несмотря на неуверенность в точных намерениях РФ и времени, когда она может эти намерения воплотить, США вместе с союзниками должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, даже если они подтолкнут Путина изменить курс действий.
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.
18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.
Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.