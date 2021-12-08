ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин собирает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу – Хербст

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хербст: Путин это делает потому, что на Донбассе ничего не меняется и его политика не достигла целей
Хербст: Путин это делает потому, что на Донбассе ничего не меняется и его политика не достигла целей
Фото: ЕРА

Россия сконцентрировала у украинских границ силы, которых хватит для начала полномасштабной войны. Об этом 7 декабря во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Атлантического совета, посвященной переговорам лидеров Соединенных Штатов и РФ, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщил сайт форума.

"[Президент России Владимир] Путин это делает потому, что на Донбассе ничего не меняется и его политика не достигла целей, которые ставила перед собой. Администрация [президента] США очень быстро, очень оперативно и эффективно ответила на это. Были и частные предупреждения, и официальные предупреждения, затем последовали публичные предупреждения. И были очень серьезные консультации со странами-союзниками", – рассказал Хербст.

Он назвал спекуляцией информацию о том, что США планируют поддерживать хорошие отношения с Россией для противодействия Китаю. Экс-посол отметил также, что Соединенные Штаты проводят последовательную политику по поводу российской агрессии против Украины.

"Путин пытается нас запугать в смысле кибератак, а Украину – в смысле накопления войск и военной техники", – сказал Хербст.

Президент США Джо Байден и Путин 7 декабря провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов. В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

В Офисе президента Украины заявили, что переговоры лидеров США и России "не принесли сенсации".

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Донбасс, вторжение, Джон Хербст, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (239744)
2
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (146790)
3
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (75290)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (70961)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (69022)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (54591)
7
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (50744)
8
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале" (32592)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS