Путин собирает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу – Хербст

Хербст: Путин это делает потому, что на Донбассе ничего не меняется и его политика не достигла целей Фото: ЕРА

"[Президент России Владимир] Путин это делает потому, что на Донбассе ничего не меняется и его политика не достигла целей, которые ставила перед собой. Администрация [президента] США очень быстро, очень оперативно и эффективно ответила на это. Были и частные предупреждения, и официальные предупреждения, затем последовали публичные предупреждения. И были очень серьезные консультации со странами-союзниками", – рассказал Хербст.

Он назвал спекуляцией информацию о том, что США планируют поддерживать хорошие отношения с Россией для противодействия Китаю. Экс-посол отметил также, что Соединенные Штаты проводят последовательную политику по поводу российской агрессии против Украины.

"Путин пытается нас запугать в смысле кибератак, а Украину – в смысле накопления войск и военной техники", – сказал Хербст.

Президент США Джо Байден и Путин 7 декабря провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов. В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

В Офисе президента Украины заявили, что переговоры лидеров США и России "не принесли сенсации".