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Хербст: Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15–20 лет, а не через пять

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Хербст считает, что Украина может стать членом Евросоюза и войти в НАТО
Хербст считает, что Украина может стать членом Евросоюза и войти в НАТО
Фото: pinchukfund.org

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, реформы в стране проходили бы значительно быстрее, чем сейчас. Об этом он сказал в комментарии "Фактам".

"Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15–20 лет, а не через пять", – ответил он на вопрос, считает ли вступление в Альянс или Евросоюз перспективой ближайших лет.

Хербст считает, что реформы в Украине проводят недостаточно быстро.

"Но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то, даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения", – отметил экс-посол. 

Контекст:

Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствуют, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Еще в 1993 году Евросовет на заседании в Копенгагене установил ряд критериев, которым должно соответствовать каждое государство, желающее вступить в ЕС. Через два года на заседании Евросовета в Мадриде их подтвердили.

Критерии требуют, что в государстве должно быть: первое – стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств; второе – стабильная рыночная экономика, способная справляться с конкурентным давлением. Третий критерий – способность государства взять на себя обязательства, связанные с членством, включая способность эффективно применять правила, стандарты и политику, составляющие свод законов ЕС.

Теги: НАТО, реформы, Джон Хербст, Евросоюз
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