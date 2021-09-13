Хербст: Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15–20 лет, а не через пять

Хербст считает, что Украина может стать членом Евросоюза и войти в НАТО Фото: pinchukfund.org

"Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15–20 лет, а не через пять", – ответил он на вопрос, считает ли вступление в Альянс или Евросоюз перспективой ближайших лет.

Хербст считает, что реформы в Украине проводят недостаточно быстро.

"Но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то, даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения", – отметил экс-посол.