Внедрение корпоративного управления в Украине отстает, местами состоялся откат назад – Всемирный банк

Во Всемирном банке считают, что усовершенствование корпоративного управления в Украине требует принятия нового закона Фото: wikipedia.org

"За последние годы достигнуты значительные успехи в принятии законодательств и укреплении систем, которые регулируют деятельность госпредприятий... В то же время отстает внедрение практики корпоративного управления, где в определенных вопросах состоялся даже откат назад", – сказала Бьерде.

По оценке ВБ, только на девяти государственных предприятиях наблюдательные советы назначены согласно новым положениям.

"Права управления государственными предприятиями и надзора за их деятельностью остаются распыленными между 96 министерствами и ведомствами, что затрудняет дальнейшее внедрение реформы. В результате государственные предприятия продолжают функционировать в условиях чрезмерного политического влияния, неконкурентной практики в выборе на ключевые руководящие должности, непрозрачных систем оплаты труда для высшего персонала и неэффективных механизмов контроля и подотчетности", – заявила вице-президент ВБ.

Она подчеркнула важность невмешательства в работу набсоветов предприятий. По ее словам, усовершенствование корпоративного управления в Украине требует принятия нового закона о корпоративном управлении на госпредприятиях и реализации его на практике.

"Мы также призываем Национальный банк Украины сохранять свою роль независимого наблюдателя за банковским сектором", – добавила Бьерде.