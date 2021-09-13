Внедрение корпоративного управления в Украине отстает, местами состоялся откат назад – Всемирный банк

"За последние годы достигнуты значительные успехи в принятии законодательств и укреплении систем, которые регулируют деятельность госпредприятий... В то же время отстает внедрение практики корпоративного управления, где в определенных вопросах состоялся даже откат назад", – сказала Бьерде.
По оценке ВБ, только на девяти государственных предприятиях наблюдательные советы назначены согласно новым положениям.
"Права управления государственными предприятиями и надзора за их деятельностью остаются распыленными между 96 министерствами и ведомствами, что затрудняет дальнейшее внедрение реформы. В результате государственные предприятия продолжают функционировать в условиях чрезмерного политического влияния, неконкурентной практики в выборе на ключевые руководящие должности, непрозрачных систем оплаты труда для высшего персонала и неэффективных механизмов контроля и подотчетности", – заявила вице-президент ВБ.
Она подчеркнула важность невмешательства в работу набсоветов предприятий. По ее словам, усовершенствование корпоративного управления в Украине требует принятия нового закона о корпоративном управлении на госпредприятиях и реализации его на практике.
"Мы также призываем Национальный банк Украины сохранять свою роль независимого наблюдателя за банковским сектором", – добавила Бьерде.
По словам главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, корпоративная реформа – одна из пяти ключевых, с помощью которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс. По его словам, принятие закона о прозрачном корпоративном управлении соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, а также защитит независимость наблюдательного совета и гендиректоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 июля, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ. Глава государства отметил, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде.