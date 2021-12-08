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США ведут интенсивные консультации с новым правительством Германии о возможном вторжении РФ в Украину

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Нуланд считает, что Германия готова к совместным с США действиям против Кремля в случае вторжения РФ в Украину
Нуланд считает, что Германия готова к совместным с США действиям против Кремля в случае вторжения РФ в Украину
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена ведет "интенсивные консультации" с новым правительством Германии по поводу его реакции в случае вторжения России в Украину. Об этом 7 декабря заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, давая показания комитету Сената по международным отношениям. Видео опубликовал YouTube-канал NowThis News.

Глава комитета Роберт Менендес на заседании поинтересовался, готова ли Германия предпринять необходимые меры вместе с США в случае полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Я думаю, готова. Сегодня, как вы знаете, первый день работы нового правительства Германии. Но мы уже начали интенсивные консультации с ними", – ответила ему Нуланд.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, война, Виктория Нуланд, вторжение, Роберт Менендес
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