Россия потеряет "Северный поток – 2" в случае вторжения в Украину – экс-посол США

Об этом 7 декабря во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Атлантического совета, посвященной переговорам лидеров Соединенных Штатов и РФ, заявил посол США в Украине в 1998–2000 годах Стивен Пайфер, сообщил сайт форума.

"Я понимаю позицию Германии по отношению к "Северному потоку – 2", но немцы сказали, что, если будет военная агрессия против Украины, они тоже будут готовы закрыть проект "Северный поток – 2", чтобы показать цену агрессору", – подчеркнул Пайфер.

По его словам, опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло.

"Эта инфраструктура уже существует у их границ в Балтике, где расположены войска НАТО. И если будет нападение на Украину, тогда все восточные члены Альянса будут просить дополнительной помощи и можно сказать, что мощь НАТО на границах России только усилится", – заявил экс-посол.

Пайфер высказался за более тесное сотрудничество США и ЕС по агрессивной политике России. Он также назвал неприемлемыми попытки России влиять на выбор Украины, в частности, по поводу ее стремления вступить в НАТО.

После разговора президента США Джо Байдена с Путиным Белый дом заявил, что агрессия РФ против Украины может поставить под угрозу запуск "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.