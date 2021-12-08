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ПОЛИТИКА

Россия потеряет "Северный поток – 2" в случае вторжения в Украину – экс-посол США

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Строительство "Северного потока 2" полностью завершено
Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено
Фото: EPA

Решение президента России Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину приведет к применению экономических санкций, которые будут включать закрытие газопровода "Северный поток – 2".

Об этом 7 декабря во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Атлантического совета, посвященной переговорам лидеров Соединенных Штатов и РФ, заявил посол США в Украине в 1998–2000 годах Стивен Пайфер, сообщил сайт форума.

"Я понимаю позицию Германии по отношению к "Северному потоку – 2", но немцы сказали, что, если будет военная агрессия против Украины, они тоже будут готовы закрыть проект "Северный поток – 2", чтобы показать цену агрессору", – подчеркнул Пайфер.

По его словам, опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло.

"Эта инфраструктура уже существует у их границ в Балтике, где расположены войска НАТО. И если будет нападение на Украину, тогда все восточные члены Альянса будут просить дополнительной помощи и можно сказать, что мощь НАТО на границах России только усилится", – заявил экс-посол.

Пайфер высказался за более тесное сотрудничество США и ЕС по агрессивной политике России. Он также назвал неприемлемыми попытки России влиять на выбор Украины, в частности, по поводу ее стремления вступить в НАТО.

После разговора президента США Джо Байдена с Путиным Белый дом заявил, что агрессия РФ против Украины может поставить под угрозу запуск "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. В "Нафтогазі України" не исключили, что будут обжаловать сертификацию "Северного потока – 2".

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Украина, НАТО, санкции, Джо Байден, Стивен Пайфер, Северный поток – 2
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