В Бундестаге пригрозили России "сверхмощными" новыми санкциями в случае вторжения в Украину

Сегодня в парламенте Германии состоялись экстренные слушания в связи с наращиванием Россией войск вблизи границы с Украиной Фото: ЕРА

"Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага ХДС/ХСС выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса, связанного с концентрацией войск РФ вдоль границ Украины, и пригрозила [президенту России Владимиру] Путину сверхмощными новыми санкциями", – написал Мельник.

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу - ХДС/ХСС - виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв‘язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями pic.twitter.com/CpwQoHDaFX — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2021

Сегодня в парламенте Германии состоялись экстренные слушания в связи с наращиванием Россией войск вблизи границы с Украиной.

8 декабря новый канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил Россию о последствиях для газопровода "Северный поток – 2" в случае вторжения в Украину.