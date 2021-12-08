Новый канцлер ФРГ предупредил РФ о последствиях для "Северного потока – 2" в случае вторжения в Украину

Шольц подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не допустить нарушения границ Украины Фото: EPA

Ведущий Ян Филипп Бургард спросил Шольца, готова ли Германия использовать "Северный поток – 2" для оказания давления на Россию в случае ее вторжения в Украину.

Шольц ответил, что в правительстве ФРГ "очень четкое представление" относительно возможной эскалации ситуации: "Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ".

По словам канцлера Германии, "все понимают, что если этого не произойдет, то будут последствия".

В то же время, как подчеркнул Шольц, "нужно сделать все, чтобы их [границы] не нарушили".

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря.