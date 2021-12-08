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Новый канцлер ФРГ предупредил РФ о последствиях для "Северного потока – 2" в случае вторжения в Украину

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Шольц подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не допустить нарушения границ Украины
Шольц подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не допустить нарушения границ Украины
Фото: EPA

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил Россию о последствиях для газопровода "Северный поток – 2" в случае вторжения в Украину. Об этом Шольц заявил 8 декабря в первом после назначения телевизионном интервью Welt, его цитирует Reuters.

Ведущий Ян Филипп Бургард спросил Шольца, готова ли Германия использовать "Северный поток – 2" для оказания давления на Россию в случае ее вторжения в Украину.

Шольц ответил, что в правительстве ФРГ "очень четкое представление" относительно возможной эскалации ситуации: "Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ".

По словам канцлера Германии, "все понимают, что если этого не произойдет, то будут последствия".

В то же время, как подчеркнул Шольц, "нужно сделать все, чтобы их [границы] не нарушили".

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. В "Нафтогазі України" не исключили, что будут обжаловать сертификацию "Северного потока – 2".

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, правительство, граница, ФРГ, агрессия, газопровод, вторжение, интервью, Северный поток – 2, российский газ, назначение, Олаф Шольц
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