Экс-разведчик КГБ Швец: Возможное массированное вторжение РФ в Украину предотвращено на длительное время

Швец: Путин на переговорах с Байденом, по сути, не добился ничего Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Целью переговоров было предотвращение возможного массированного вторжения РФ в Украину, и оно предотвращено на длительное время. Путин, по сути, не добился ничего. Встреча прошла по американскому сценарию. Как Байден, Белый дом и Госдеп изначально заявили о своем плане, так и сделали. На этой встрече Байден изложил набор мер, которые предпримут США, страны НАТО и ЕС против путинского режима в случае вторжения в Украину", – подчеркнул Швец.

На уточняющий вопрос, что позволяет экс-разведчику КГБ делать такие оптимистичные выводы, Швец ответил, что главным сдерживающим фактором для России являются анонсированные, в том числе Байденом, жесткие антироссийские санкции в случае вторжения войск РФ в Украину.

"Это будут такие санкции, которые надо было ввести еще в 2014 году, но они не смогли тогда это сделать и воздержались. Предусматриваются беспрецедентные меры. Набор санкций в настоящее время финализируется между союзниками по НАТО и ЕС", – отметил он.

Кроме того, указал Швец, налицо существенное укрепление обороноспособности Украины и поставки вооружения от европейских партнеров и США.

"Последняя поставка американского вооружения, включая летальное, произошла несколько дней назад. Но в случае вторжения оружия будет намного больше", – убежден бывший разведчик.

Третьим фактором Швец называет укрепление восточного фланга НАТО.

"Восточные страны НАТО этого добиваются с 2014 года. И это произойдет", – заключил он.

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