Экс-разведчик КГБ Швец: Союзники США по НАТО сообща готовят пакет жесточайших санкций, и впервые против России готовятся военные меры

"В чем [президент РФ Владимир] Путин проиграл? Он сблизил США с новым правительством Германии. Подружка [экс-канцлер] Ангела Меркель ушла. Новое правительство хуже для Путина – оно в одной лодке в отношении "Северного потока – 2" с США. Путин сплотил страны НАТО и ЕС с американцами. Когда американцы впервые пришли к европейцам и сказали, что Россия готовится напасть на Украину, те отнеслись с подозрением. Американцы начали раскрывать свои разведывательные данные одно за другим. Когда они закончили этот процесс, у европейцев уже не осталось сомнений. Они спрашивали: "Что мы будем делать?" – отметил Швец.

По его словам, сейчас между партнерами по НАТО "полная сплоченность".

"Союзники сообща готовят пакет жесточайших санкций против РФ. Впервые против России подразумеваются военные меры. Хотя прямо эти слова и не произносятся, но то, что было перечислено: укрепление военного потенциала Украины и восточного фланга НАТО, – таковым является", – подчеркнул Швец.

Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование. Читайте полную версию интервью