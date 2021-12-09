Начальник генштаба ВС РФ назвал ложью информацию о подготовке вторжения в Украину

По его словам, страны НАТО уделяют чрезмерное внимание перемещению войск по территории РФ, хотя передислокация подразделений – "это рутинная практика для вооруженных сил любого государства".
Герасимов утверждает, что "распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью".
Он также добавил, что поставки Вооруженным силам Украины оружия из других стран "обостряют и без того накаленную обстановку" на Донбассе.
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.