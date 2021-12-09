Начальник генштаба ВС РФ назвал ложью информацию о подготовке вторжения в Украину

Герасимов заявил, что поставки ВСУ оружия из других стран "обостряют и без того накаленную обстановку" на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, страны НАТО уделяют чрезмерное внимание перемещению войск по территории РФ, хотя передислокация подразделений – "это рутинная практика для вооруженных сил любого государства".

Герасимов утверждает, что "распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью".

Он также добавил, что поставки Вооруженным силам Украины оружия из других стран "обостряют и без того накаленную обстановку" на Донбассе.