Глава МИД Германии: Мы делаем все возможное, чтобы возобновить переговоры с РФ

По словам Бербок, в у стран "Большой семерки" есть "общая четкая позиция" в отношении России.

Она заявила, что если Россия превратит свою военную угрозу в действия на украинских границах, это вызовет серьезную реакцию со стороны западного мира.

Дипломат сказала, что семь министров иностранных дел, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, согласились, что существующий нормандский формат (Россия, Украина, Франция, Германия), а также Совет Россия – НАТО или каналы ОБСЕ являются наиболее важными форматами для обсуждения.

"Мы делаем все возможное, чтобы возобновить переговоры с Россией", – добавила она.