Рахманин: Сегодня есть риск, но нет полномасштабной угрозы вторжения России

Рахманин отметил, что имеет доступ к данным украинской разведки и информации, которую Украина получает от разведывательных органов других стран по обмену.

"Я хочу расставить некоторые акценты. Первое – о маркерах. Хорошо, что [yачальник объединенного штаба вооруженных сил Грузии в 2009–2012 годах генерал-лейтенанn] Деви [Чанкотадзе] вспомнил о маркерах – существует такая технология, терминология – определенное количество профессиональных маркеров, по которым разведчики определяют уровень угрозы, делают так называемую консолидированную разведывательную оценку, которая доводится до верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности. По [этим маркерам] высчитывается коэффициент угрозы. Так вот. По маркерам на сегодня угрозы полномасштабного вторжения нет, есть риск. Это разные вещи. Второе касается того будет или не будет, возможно или нет полномасштабное вторжение. Еще раз подчеркну: на сегодня есть риск, но нет полномасштабной угрозы вторжения", – сказал Рахманин.

Он добавил, что "реально перебрасывание сил и средств" России началось только в декабре.

"И третье. На самом деле, когда начался достаточно серьезный резонанс по поводу угрожающей концентрации сил и средств вдоль украинских границ, тогда, когда эта информация появилась, никаких формальных объективных оснований так сгущать краски не было. На тот момент, когда появились первые публикации в американской прессе, численность [российских войск] достигала около 90 тыс. Для сравнения – год назад летом было 87 тыс., весной этого года – как минимум 105 тыс. Во время учений "Запад 2021" было примерно 180 тыс. и еще были белорусы. То есть риск был в разы выше. Напомните мне пожалуйста такую же бурную реакцию наших западных партнеров и почему ее не было", – резюмировал нардеп.