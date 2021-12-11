Путин решился на вторую за год эскалацию, потому что считает, что выиграл весеннее противостояние – Порошенко

Порошенко отметил, что никто не знает, будет ли война.

"В первую очередь, не знает Путин. Потому что Путин пойдет войной, если будет чувствовать победу. Только объединенная позиция мира и мощь украинской армии точно остановят Путина, потому что это является повышением цены, которую он точно заплатит в случае продолжения атаки в Украине. Почему Путин пытался второй раз с начала года повысить ставки и поднять температуру? Очень просто: потому что он считает, что весеннее противостояние он выиграл", – сказал экс-президент.

Порошенко объяснил: Путину думает, что весной "выбил" себе встречу с президентом США Джо Байденом в Женеве.

"Путин добивался сертификации "Северного потока – 2" и он думает, что его сертифицируют. Он добивался остановки евроатлантической интеграции Украины и он думал, что это поставят на паузу. И Путин добивался легализации аншлюса Беларуси и из-за Беларуси начался миграционный кризис, а против Путина не были применены санкции. Путин думал, что так же будет и сейчас. И просчитался", – добавил Порошенко, назвав блестящим поведение Байдена на переговорах с Путиным.

"Путин еще не отвел войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайно опасной пропасти, куда Путин толкал мир", – подчеркнул Порошенко.