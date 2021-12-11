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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин решился на вторую за год эскалацию, потому что считает, что выиграл весеннее противостояние – Порошенко

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Путин (на фото) просчитался, заявил Порошенко
Путин (на фото) просчитался, заявил Порошенко
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин считает себя победителем в ситуации со стягиванием войск к границе с Украиной, которая происходила этой весной. Такое мнение высказал 10 декабря в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что никто не знает, будет ли война. 

"В первую очередь, не знает Путин. Потому что Путин пойдет войной, если будет чувствовать победу. Только объединенная позиция мира и мощь украинской армии точно остановят Путина, потому что это является повышением цены, которую он точно заплатит в случае продолжения атаки в Украине. Почему Путин пытался второй раз с начала года повысить ставки и поднять температуру? Очень просто: потому что он считает, что весеннее противостояние он выиграл", – сказал экс-президент. 

Порошенко объяснил: Путину думает, что весной "выбил" себе встречу с президентом США Джо Байденом в Женеве. 

"Путин добивался сертификации "Северного потока – 2" и он думает, что его сертифицируют. Он добивался остановки евроатлантической интеграции Украины и он думал, что это поставят на паузу. И Путин  добивался легализации аншлюса Беларуси и из-за Беларуси начался миграционный кризис, а против Путина не были применены санкции. Путин думал, что так же будет и сейчас. И просчитался", – добавил Порошенко, назвав блестящим поведение Байдена на переговорах с Путиным. 

"Путин еще не отвел войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайно опасной пропасти, куда Путин толкал мир", – подчеркнул Порошенко. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Петр Порошенко, Джо Байден, вторжение, российская агрессия, войска, Свобода слова Савика Шустера
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