Климкин: Байден бросил Путину кость

"Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать как компромиссы. То есть убрали санкции по "Северному потоку – 2", санкции по суверенному долгу. Они их отложили в другой пасьянс. Политика Байдена относительно Путина – это политика кнута и пряника: сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость. Именно так на сегодня Байден бросил Путину кость. Но есть тревожные вещи для меня. Группа высокого уровня, которая будет обсуждать безопасность в Европе без нас и, например, без поляков, без румын... Как можно без нас определять судьбу Европы, даже если не идет речь о "красных линиях" по НАТО?" – заявил Климкин.

Он сказал, что многие союзники Украины должны быть недовольны тем, что переговоры идут между США и Россией.

"Нам нужно влезть в этот процесс, быть в игре и быть равными в этом процессе. Это не впервые, [когда без нас что-то обсуждается] в последнее время. "Северный поток – 2", о котором я говорил, – это один из печальных примеров. [Экс-канцлер Германии Ангела] Меркель поехала к Байдену и договорилась. А потом сказали: "Конечно, мы будем Украину поддерживать". Они будут поддерживать, поскольку Украина для них важна. Но тем не менее основные условия согласовали сами", – добавил экс-глава МИД.