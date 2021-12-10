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ПОЛИТИКА

Климкин: Байден бросил Путину кость

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Климкин: Политика Байдена относительно Путина: сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость
Климкин: Политика Байдена относительно Путина: сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость
Фото: Павло Клімкін / Instagram

Президент США Джо Байден в отношениях с президентом России Владимиром Путиным придерживается политики кнута и пряника, заявил 10 декабря в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать как компромиссы. То есть убрали санкции по "Северному потоку – 2", санкции по суверенному долгу. Они их отложили в другой пасьянс. Политика Байдена относительно Путина – это политика кнута и пряника: сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость. Именно так на сегодня Байден бросил Путину кость. Но есть тревожные вещи для меня. Группа высокого уровня, которая будет обсуждать безопасность в Европе без нас и, например, без поляков, без румын... Как можно без нас определять судьбу Европы, даже если не идет речь о "красных линиях" по НАТО?" – заявил Климкин. 

Он сказал, что многие союзники Украины должны быть недовольны тем, что переговоры идут между США и Россией. 

"Нам нужно влезть в этот процесс, быть в игре и быть равными в этом процессе. Это не впервые, [когда без нас что-то обсуждается] в последнее время. "Северный поток – 2", о котором я говорил, – это один из печальных примеров. [Экс-канцлер Германии Ангела] Меркель поехала к Байдену и договорилась. А потом сказали: "Конечно, мы будем Украину поддерживать". Они будут поддерживать, поскольку Украина для них важна. Но тем не менее основные условия согласовали сами", – добавил экс-глава МИД.

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Они отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.  

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Ангела Меркель, Украина, санкции, Джо Байден, переговоры, Павел Климкин, дипломаты, Северный поток – 2, Свобода слова Савика Шустера
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