Выдача партбилетов главарям "ЛДНР" может быть подготовкой российского общества к войне – Шлосберг

Шлосберг о Пасечнике и Пушилине: Если, не дай бог, будет война, российское общество должно помнить, кто выдавал этим людям билеты партии власти Фото: shlosberg.ru

Он считает правильной выдачу оккупантам партбилетов "Единой России", хоть и назвал эти свои слова парадоксальными.

"И Украина должна видеть, кто эти люди и в какую партию они вступили, и Россия должна видеть это, и весь мир должен видеть, какая политическая партия – партия Владимира Путина – сегодня является ведущей политической силой в нашей стране. Это логичное продолжение бесконтрольной раздачи российских паспортов "ЛДНР". То, что сейчас происходит с партийной политизацией лидеров "ЛНР" и "ДНР", – это может быть истолковано как политическая подготовка российского общества к войне. Потому что эти люди позиционируются как часть России, часть "Единой России" – политической партии Владимира Путина. И то, что эти люди получают партийные билеты, показывает их принадлежность именно к этой корпорации, а не принадлежность к Украине, украинскому обществу или Донбассу, где они орудуют. Если, не дай бог, будет война, российское общество должно помнить, кто выдавал этим людям билеты партии власти", – пояснил Шлосберг.

Партбилеты Пасечнику и Пушилину вручили 4 декабря перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России". На самом съезде был переизбран еще на пять лет ее председатель, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев, а также переизбраны руководящие и центральные органы политсилы.

Перед этим, в ноябре, партбилеты "Единой России" получили 100 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, сообщали подконтрольные оккупантам СМИ. В МИД Украины считают, что РФ "пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий".