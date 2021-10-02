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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Между ОРДО и ОРЛО начали убирать "таможенные посты"

Оккупанты на Донбассе договорились синхронизировать "свое законодательство"
Оккупанты на Донбассе договорились синхронизировать "свое законодательство"
Фото: lug-info.com

Представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" с 1 октября начали работы "по демонтажу инфраструктуры временных пунктов таможенного контроля" между временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на одном из сайтов оккупантов.

Глава "таможенного комитета ЛНР" Юрий Афанасьевский сказал, что "посты" будут убраны в связи с созданием "единой экономической зоны и единого таможенного пространства" между двумя "республиками".

Об их создании говорил в сентябре главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, отмечается на сайте оккупантов.

"ЛНР" и "ДНР" договорились синхронизировать "свое законодательство" в сферах экономики, таможенного и налогового регулирования.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, террористы, боевики, ДНР, ЛНР, Леонид Пасечник, ОРДЛО, инфраструктура
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