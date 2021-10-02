Между ОРДО и ОРЛО начали убирать "таможенные посты"

Глава "таможенного комитета ЛНР" Юрий Афанасьевский сказал, что "посты" будут убраны в связи с созданием "единой экономической зоны и единого таможенного пространства" между двумя "республиками".

Об их создании говорил в сентябре главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, отмечается на сайте оккупантов.

"ЛНР" и "ДНР" договорились синхронизировать "свое законодательство" в сферах экономики, таможенного и налогового регулирования.