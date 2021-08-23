Зеленский ввел в действие санкции против Пушилина

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отмечено в документе.

Контроль за выполнением решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил силу со дня опубликования.

Под санкции попали российские СМИ и юридические лица, в частности "Бизнес ньюс медиа", ТРК-3, "Московский комсомолец" и провайдер цифровых услуг "Ростелеком".