ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ввел в действие санкции против Пушилина

Зеленский ввел в действие санкции СНБО
Зеленский ввел в действие санкции СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подписал указ №379/2021, которыми ввел в действие персональные экономические санкции против главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, а также ряда юридических лиц, в том числе российских СМИ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отмечено в документе.

Контроль за выполнением решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил силу со дня опубликования.

Под санкции попали российские СМИ и юридические лица, в частности "Бизнес ньюс медиа", ТРК-3, "Московский комсомолец" и провайдер цифровых услуг "Ростелеком".

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа ввел персональные санкции в отношении ряда лиц, в их число попал Пушилин.

Пушинилу 40 лет, он возглавляет боевиков "ДНР" с ноября 2018 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, санкции, СНБО, Денис Пушилин, ДНР, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядите фантастически", "Венеция вам к лицу!" 63-летняя Шэрон Стоун показала фото из путешествия по Италии
"Выглядите фантастически", "Венеция вам к лицу!" 63-летняя Шэрон Стоун показала фото из путешествия по Италии
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
Молодая жена 60-летнего Цекало засветила округлившийся живот
Молодая жена 60-летнего Цекало засветила округлившийся живот
Какие бывают стили в интерьере
Какие бывают стили в интерьере
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото
Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS