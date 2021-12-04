Главам боевиков "ДНР" и "ЛНР" Пушилину и Пасечнику в Москве вручили партбилеты "Единой России"

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России" в субботу. Членские билеты "Единой России" получили некоторые главы регионов и депутаты Госдумы РФ, а также Пасечник и Пушилин.

На съезде, как сообщает пресс-служба партии, был переизбран еще на пять лет ее председатель, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев, а также переизбраны руководящие и центральные органы политсилы.

В ноябре партбилеты "Единой России" получили 100 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, сообщали подконтрольные оккупантам СМИ. В МИД Украины считают, что РФ "пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий".