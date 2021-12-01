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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Партия "Единая Россия" раздала 100 партбилетов в ОРДЛО. В МИД Украины отреагировали

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МИД Украины: РФ пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий в Донецкой и Луганской областях
МИД Украины: РФ пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий в Донецкой и Луганской областях
Фото: depositphotos.com

100 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, получили партийные билеты российской партии "Единая Россия". Об этом на форуме в оккупированном Донецке 30 ноября заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сообщило сепаратистское агентство ДАН.

Прием заявок от жителей оккупированных территорий Донецкой области на вступление в партию начался в июле 2021 года, сообщил подконтрольный оккупантам ресурс. Агентство "Новости Донбасса" отметило, что на временно оккупированных территориях Луганской области прием заявок начали в сентябре. 

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Радіо Свобода" 30 ноября раскритиковал раздачу партбилетов "Единой России" жителям оккупированных территорий.

"РФ пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий в Донецкой и Луганской областях. В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация. Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях. Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и нормандского формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права", – сказал он.

По словам спикера, "Единая Россия" спасает падение рейтингов "на фоне катастрофической эпидемической ситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий".

"В Москве же могут повлиять на улучшение ситуации на Донбассе реальными шагами, а не политическими проектами: отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, чтобы люди могли получать базовые социальные услуги, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтрольной украинскому правительству территории, обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный допуск ко всем удерживаемым лицам", – заявил Николенко.

Контекст:

Партия "Единая Россия" образована 1 декабря 2001 года. На выборах в сентябре 2021 года она получила больше всего мест в Госдуме – 324 из 450.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, ПольшаГрузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек. В апреле Водолацкий заявлял о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца 2021 года.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, МИД Украины, Донбасс, Госдума, оккупация, паспорт, Единая Россия, война в Украине, ОРДЛО, Олег Николенко
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