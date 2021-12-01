Партия "Единая Россия" раздала 100 партбилетов в ОРДЛО. В МИД Украины отреагировали

Прием заявок от жителей оккупированных территорий Донецкой области на вступление в партию начался в июле 2021 года, сообщил подконтрольный оккупантам ресурс. Агентство "Новости Донбасса" отметило, что на временно оккупированных территориях Луганской области прием заявок начали в сентябре.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Радіо Свобода" 30 ноября раскритиковал раздачу партбилетов "Единой России" жителям оккупированных территорий.

"РФ пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий в Донецкой и Луганской областях. В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация. Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях. Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и нормандского формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права", – сказал он.

По словам спикера, "Единая Россия" спасает падение рейтингов "на фоне катастрофической эпидемической ситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий".

"В Москве же могут повлиять на улучшение ситуации на Донбассе реальными шагами, а не политическими проектами: отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, чтобы люди могли получать базовые социальные услуги, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтрольной украинскому правительству территории, обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный допуск ко всем удерживаемым лицам", – заявил Николенко.