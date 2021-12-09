Байден сказал Зеленскому, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины – Ермак

Его слова в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" передал глава Офиса главы Украинского государства Андрей Ермак.

"Байден повторил [президенту РФ Владимиру] Путину, что какие-либо переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины... Байден подтвердил, что США окажут... всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", – сказал Ермак.

По его словам, Байден "очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации вокруг украинских границ и вторжении на территорию Украины".