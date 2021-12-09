Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа – Ермак

Его слова в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" передал глава Офиса главы Украинского государства Андрей Ермак.

"Байден очень четко сказал [президенту РФ Владимиру] Путину, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и что он этот вопрос не готов был обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО", – сказал Ермак.

Контекст:

Разговор президентов США и Украины состоялся после беседы Байдена с Путиным 7 декабря.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.