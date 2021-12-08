Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток

По словам американского президента, во встрече "на более высоком уровне" примут участие РФ, США и "по крайней мере" четыре основных союзника Вашингтона по НАТО.

В частности, стороны соберутся, чтобы обсудить "будущую озабоченность России по поводу НАТО в целом".

Президент РФ Владимир Путин рассказал в среду, что в ходе онлайн-разговора с Байденом 7 декабря они договорились создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности, в том числе членства Украины в НАТО. По его словам, РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

При этом Путин назвал расширение НАТО на восток за счет Украины, "одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу".