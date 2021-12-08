Путин после переговоров с Байденом анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО

РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности, отметил Путин Фото: EPA

Об этом Путин рассказал 8 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Мероприятие транслировало в YouTube агентство ТАСС.

По его словам, стороны договорились создать такую спецструктуру.

"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", – сказал Путин.

Он отметил, что этот вопрос вызывает "повышенный интерес" со стороны общественности.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", – добавил Путин.

По его словам, РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России", – подчеркнул глава Кремля.

Путин назвал расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, "одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу".