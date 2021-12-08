Путин никогда не изменит свои планы по захвату Украины, если Украина не станет членом ЕС и НАТО – Яценюк

"Путин пытается бросить вызов Западу и испытать Байдена, для того чтобы вернуть Советский Союз и захватить Украину. Я хочу сказать, что Путин никогда не изменит свои планы, если Украина не станет членом ЕС и НАТО. Все, точка", – сказал Яценюк.

Он считает, что "важно сейчас не посылать какие-то смешанные сигналы Путину".

"Путин понимает только язык силы. Наша сила – в нашем единстве и непоколебимой поддержке Украины со стороны Запада, в решении наших западных партнеров предоставлять нам оборонное оружие, наша сила в том, чтобы выложить Путину четкий план действий и показать, что случится, если Путин будет и далее наращивать эскалацию и пытаться захватить Украину", – подчеркнул Яценюк.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.