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Путин никогда не изменит свои планы по захвату Украины, если Украина не станет членом ЕС и НАТО – Яценюк

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Яценюк (на фото): Путин понимает только язык силы
Яценюк (на фото): Путин понимает только язык силы
Фото: nfront.org.ua

Президент России Владимир Путин пытается захватить Украину, чтобы вернуть СССР. Об этом 7 декабря в ходе Киевского форума по безопасности заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк, комментируя переговоры главы Кремля с президентом США Джо Байденом.

"Путин пытается бросить вызов Западу и испытать Байдена, для того чтобы вернуть Советский Союз и захватить Украину. Я хочу сказать, что Путин никогда не изменит свои планы, если Украина не станет членом ЕС и НАТО. Все, точка", – сказал Яценюк.

Он считает, что "важно сейчас не посылать какие-то смешанные сигналы Путину".

"Путин понимает только язык силы. Наша сила – в нашем единстве и непоколебимой поддержке Украины со стороны Запада, в решении наших западных партнеров предоставлять нам оборонное оружие, наша сила в том, чтобы выложить Путину четкий план действий и показать, что случится, если Путин будет и далее наращивать эскалацию и пытаться захватить Украину", – подчеркнул Яценюк.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 1 декабря, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, НАТО, СССР, Джо Байден, переговоры, вооружение, российская агрессия, дипломаты, Евросоюз
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