Вопрос противостояния гибридной войне – краеугольный камень системы развития НАТО на следующие 10 лет – вице-премьер Украины

"Вопрос гибридной войны или невоенных вызовов в сфере безопасности является краеугольным камнем новой системы развития НАТО на следующие 10 лет", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что предыдущая концепция, утвержденная в 2010 году, имела преимущественно военное направление.

Она заявила, что в 2014 году, когда РФ начала агрессию против Украины, мир увидел, как Киев противостоит не только военной агрессии, но и дезинформации и пропагандистской работе РФ.

"И с того момента и Евросоюз, и НАТО стали одними из основных союзников Украины в направлении противодействия гибридной войне России на территории Украины как раз в части, касающейся дезинформации, пропаганды и искажения исторической реальности", – сказала Стефанишина.