Зеленский и Байден провели телефонный разговор. Он продолжался полтора часа

Байден (на фото) рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным, отметил Ермак Фото: EPA

"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа", – сказал Ермак.

По его словам, президенты начали "с самого важного" – Байден рассказал Зеленскому о его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации возле украинских границ, вплоть до вторжения на территорию Украины. Байден сказал очень четко: вместе с партнерами они готовы к беспрецедентным санкциям, если такое случится", – отметил Ермак.

Среди других тем разговора – вступление Украины в НАТО и помощь Вашингтона Киеву.

По словам Ермака, Зеленский также поднимал темы строительства газопровода "Северный поток – 2" и "внутренней дестабилизации".

Ермак утверждает, что Байден поздравил Зеленского "с очень большим прогрессом в проведении реформ, особенно это касается судебной власти".

"А в конце Байден даже сказал такие слова, они очень важны: "Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что у меня особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, очень хорошо знаю и я очень верю в ее успех", – сказал Ермак.

Он сказал, что в целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная".

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", – написал позже в Twitter Зеленский.

Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

Ожидалось, что разговор Байдена и Зеленского начнется в 19.30, но начался он с часовым опозданием – около 20.34, сообщил в Twitter корреспондент русской службы "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

В Белом доме заявили, что телефонный разговор между президентом США Байденом @POTUS и президентом Украины @ZelenskyyUa начался в 13:34 по времени Вашингтона. — Misha Komadovsky (@komadovsky) December 9, 2021

По информации сотрудницы CNN Дженнифер Ханслер, президенты разговаривали по защищенной линии связи.

President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House — Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.