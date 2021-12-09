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Зеленский и Байден провели телефонный разговор. Он продолжался полтора часа

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Байден (на фото) рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным, отметил Ермак
Байден (на фото) рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным, отметил Ермак
Фото: EPA

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 9 декабря провели телефонный разговор, он продлился полтора часа. Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа", – сказал Ермак.

По его словам, президенты начали "с самого важного" – Байден рассказал Зеленскому о его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации возле украинских границ, вплоть до вторжения на территорию Украины. Байден сказал очень четко: вместе с партнерами они готовы к беспрецедентным санкциям, если такое случится", – отметил Ермак. 

Среди других тем разговора – вступление Украины в НАТО и помощь Вашингтона Киеву.

По словам Ермака, Зеленский также поднимал темы строительства газопровода "Северный поток – 2" и "внутренней дестабилизации".

Ермак утверждает, что Байден поздравил Зеленского "с очень большим прогрессом в проведении реформ, особенно это касается судебной власти". 

"А в конце Байден даже сказал такие слова, они очень важны: "Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что у меня особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, очень хорошо знаю и я очень верю в ее успех", – сказал Ермак. 

Он сказал, что в целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная". 

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", – написал позже в Twitter Зеленский. 

Ожидалось, что разговор Байдена и Зеленского начнется в 19.30, но начался он с часовым опозданием – около 20.34, сообщил в Twitter корреспондент русской службы "Голоса Америки" Михаил Комадовский. 

По информации сотрудницы CNN Дженнифер Ханслер, президенты разговаривали по защищенной линии связи. 

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии. 

Контекст:

Разговор двух президентов состоялся после беседы Байдена с Путиным 7 декабря.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Джо Байден, телефоны, переговоры, Владимир Зеленский, саммит, президент, Северный поток – 2, Андрей Ермак
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