Представители Госдепа заявили, что членство Украины в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет – СМИ

Собеседник агентства подчеркивает, что членство Украины в НАТО "вряд ли будет одобрено".

Associated Press отмечает, что Соединенным Штатам и Альянсу приходится реагировать на требования России и ее президента Владимира Путина отказаться от расширения НАТО на восток.

Президенту США Джо Байдену придется деликатно сообщить Украине, что присоединение к НАТО не произойдет в ближайшее время, считает агентство.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.