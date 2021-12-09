В Госдепартаменте США обсудили с ЕС и НАТО ответ РФ в случае ее вторжения в Украину

Блинкен (на фото) поговорил по телефону с Мишелем и Столтенбергом Фото: EPA

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

"Они [Блинкен и Мишель] выразили обеспокоенность из-за наращивания Россией военных сил вокруг Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась к дипломатии, в том числе к полному выполнению Минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе", – отметил Прайс.

В среду Блинкен побеседовал также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, подчеркивается в сообщении Прайса.

"Они обсудили звонок 7 декабря между президентом [Соединенных Штатов Джо] Байденом и президентом России [Владимиром] Путиным, а также варианты ответа НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины", – рассказал пресс-секретарь Госдепартамента США.