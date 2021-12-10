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Видео: Shuster online / YouTube

Угроза вторжения России, переговоры Байдена с Путиным об Украине и звонок Зеленскому. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

 
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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

В эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online транслируется ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В ходе программы будут говорить о том, грозит ли Украине полномасштабное вторжение России, о переговорах президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным, о том, почему Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому только через двое суток после этих переговоров, о выдаче партбилетов "Единой России" главарям боевиков "ДНР" и "ЛНР" и реакции на заявления украинских разведчиков, сделанные в ходе прошлого эфира "Свободы слова Савика Шустера".

Среди гостей: пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин, бывший министр обороны Украины Степан Полторак, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, волонтер, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула и другие.

Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Джо Байден, Александр Данилюк, Сергей Рахманин, Юрий Бойко, Павел Климкин, Владимир Зеленский, трансляция, война в Украине, Сергей Притула, телеведущий, Свобода слова Савика Шустера
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