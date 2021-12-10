Угроза вторжения России, переговоры Байдена с Путиным об Украине и звонок Зеленскому. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

В ходе программы будут говорить о том, грозит ли Украине полномасштабное вторжение России, о переговорах президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным, о том, почему Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому только через двое суток после этих переговоров, о выдаче партбилетов "Единой России" главарям боевиков "ДНР" и "ЛНР" и реакции на заявления украинских разведчиков, сделанные в ходе прошлого эфира "Свободы слова Савика Шустера".

Среди гостей: пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин, бывший министр обороны Украины Степан Полторак, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, волонтер, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула и другие.