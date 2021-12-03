"Чтобы российские танки были в Киеве?" Разведчик рассказал о претензиях Демченко к Бурбе по поводу вагнеровцев

Его спросили, есть ли у него ощущение, что в Офисе президента Украины, глава которого Андрей Ермак передавал Бурбе поручение отложить спецоперацию, есть "крот", который передает информацию врагу.

"Мне кажется, что в Офисе президента царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно, что они боятся поссориться с Россией, то есть это не один "крот", мне кажется, – там просто такая группа людей. [Заместитель главы ОП Олег] Татаров, Ермак, Демченко", – ответил Червинский.

По его словам, в последние дни на должности в ГУР Бурба пытался выяснить, кто является предателем.

"[Бурба] планировал провести расследование и предлагал им расследование, но Демченко отвел его в сторону и говорит: "Василий, а зачем ты это делал? Ты хотел, чтобы российские танки были в Киеве?" То есть они держат в страхе, мне кажется, самого президента, который по роду своей предыдущей деятельности, наверное, не разбирается настолько в нюансах наших операций", – рассказал Червинский.

Он подчеркнул, что спецоперация разрабатывалась таким образом, что у России не было бы к Украине "формальных, прямых" претензий.

"Самолет бы сел по аварийному варианту и доказать какое-то участие разведки или еще кого-то было бы невозможно", – объяснил разведчик.