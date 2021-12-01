Ермак об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев: Я не давал Бурбе никаких команд

"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", – подчеркнул Ермак.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не давал согласия на проведение этой спецоперации.

"Смотрите, есть такая операция, как документирование боевиков, и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой. Так вот, документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день. Документируются все люди, которые совершали преступления на территории Донбасса, убивали наших людей. И действительно об этом очень правильно написали Bellingcat и [болгарский расследователь] Христо Грозев. Вообще они сделали потрясающую работу, и я знаю, что они очень принципиально занимаются вопросами, которые связаны с войной, с Россией. Поэтому в их отчете об этом достаточно много написано. Что касается ситуации, которая сегодня обсуждается, то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали являются тому подтверждением", – сказал Ермак.