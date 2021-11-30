Рада приняла к сведению промежуточный отчет ВСК, которая занималась расследованием дела вагнеровцев

Представляла отчет в Раде глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она сказала, что комиссия изучила информацию из открытых источников, материалы расследования Bellingcat, а также архивные материалы созданной в 2014 году ВСК, которая занималась расследованием Иловайской трагедии.

"Подавляющую часть собранных материалов комиссия получила от уполномоченных лиц государственных органов из показаний, предоставленных ими под протокол, в том числе в закрытом режиме, с соблюдением требований закона Украины "О государственной тайне", за что свидетельствующие несут персональную ответственность. Комиссия имела возможность заслушать представителей Офиса генерального прокурора и следственных подразделений Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований о расследовании уголовных производств, касающихся поднятых вопросов. Комиссией также были приглашены и заслушаны общественные деятели и лица, которые могли иметь доступ к информации о работе спецслужб", – сказала она.

Безуглая заверила, что ВСК, которую она возглавляет, получила "беспрецедентный для украинского парламента доступ к секретной и совершенно секретной информации и впервые в истории страны основательно рассмотрела деятельность разведывательного сообщества".

Запись выступления Безуглой обнародовало в YouTube информационное управление Рады.

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Видео: Інформаційне управління Верховної Ради України / YouTube

За промежуточный отчет проголосовал 251 нардеп.

Ни одного голоса за него не дали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос". Его поддержали представители пропрезидентской "Слуги народа", а также групп "Довіра" и "За майбутнє" и фракции "Батьківщина".

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

"Промежуточный отчет комиссии принят к сведению, отчет будет направлен в Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, Госбюро расследований для рассмотрения в рамках компетенции и соответственного реагирования", – сказал после этого спикер парламента Руслан Стефанчук.

Также постановление предусматривает продление сроков работы комиссии.