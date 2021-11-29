Грозев: Об украинской операции по вагнеровцам снимут художественный фильм в Голливуде, и он получит "Оскар"

Он анонсировал выход второй части расследования в мае – июне следующего года.

"Я уверен, что как только выйдет документальный фильм, начнется работа по голливудскому… Как называется это по-русски? Сценарию. Художественный фильм. Потому что такой сценарий придумать для Голливуда – это редко и сложно. А назвать его сценарием на основе реальных событий – это гарантия успеха. Поэтому я гарантирую, что будет художественный фильм для Голливуда по этой истории", – сказал Грозев.

На уточнение, считает ли он, что такой фильм может получить "Оскар", журналист отметил, что не хочет "говорить впустую", но он "уверен, что будет "Оскар".

Грозев: В Кремле есть список смерти. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube