ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Bellingcat отреагировали на заявления Зеленского по "вагнергейту"

Хиггинс говорит, что его смутила пресс-конференция Зеленского
Хиггинс говорит, что его смутила пресс-конференция Зеленского
Фото: EPA

Основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс Болгарский и журналист Христо Грозев, занимавшийся расследованием "вагнергейта" прокомментировали в Twitter заявления президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона 26 ноября о срыве операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", – написал Хиггинс в Twitter.

Ранее появилось сообщение Грозева, цитировавшего сегодняшнее заявление Зеленского.

Речь идет о словах президента: "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков".

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркивали, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" показали интервью Бурбы. По его словам, Ермак говорил, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси", – заявил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Нардеп от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 24 ноября заявил, что Бурбу пытаются дискредитировать, чтобы преуменьшить важность его показаний по "вагнергейту".

Теги: Владимир Зеленский, Вагнер, Bellingcat, Василий Бурба, Элиот Хиггинс, Христо Грозев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Модники – огородники". Джанбаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники – огородники". Джанбаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Мишина выложила в сеть откровенные фото в купальнике
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Мишина выложила в сеть откровенные фото в купальнике
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (94441)
2
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (94038)
3
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (92408)
4
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (58082)
5
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (56853)
6
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (48678)
7
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (48015)
8
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (46338)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS