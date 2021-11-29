К Зеленскому после пресс-конференции возникли новые вопросы по "вагнергейту" – Грозев

Журналист отметил, что план задержания вагнеровцев был "хорошо спланированной операцией с каким-то политическим риском".

"Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время", – сказал Грозев.

Он подчеркнул, что Bellingcat продолжит обращаться с запросами к Офису президента Украины.