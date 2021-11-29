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ПОЛИТИКА

К Зеленскому после пресс-конференции возникли новые вопросы по "вагнергейту" – Грозев

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Расследование Bellingcat показало, что операция по вагнеровцам была одобрена украинскими властями, подчеркнул Грозев
Расследование Bellingcat показало, что операция по вагнеровцам была одобрена украинскими властями, подчеркнул Грозев
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского оставил больше вопросов, чем ответов о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", считает болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 28 ноября.

Журналист отметил, что план задержания вагнеровцев был "хорошо спланированной операцией с каким-то политическим риском".

"Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время", – сказал Грозев.

Он подчеркнул, что Bellingcat продолжит обращаться с запросами к Офису президента Украины.

Контекст:

17 ноября Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле. 

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней, и план провалился. 

Бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также заявил, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. По утверждениям Зеленского, Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президент назвал Бурбу, который возглавлял военную разведку в 2016–2020 годах, "авантюристом и аферистом"

Теги: разведка, боевики, наемники, расследование, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев, ЧВК
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