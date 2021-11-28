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Корниенко заявил, что вопросы о "вагнергейте" должно задавать Госбюро расследований, а не журналисты

Корниенко: Давайте обсуждать отчеты ВСК
Корниенко: Давайте обсуждать отчеты ВСК
Фото: Слуга Народу / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сомневается, что такие вопросы, как спецоперация по вагнеровцам, можно обсуждать в СМИ, заявил он "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 25 ноября.

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, разговаривал ли Корниенко о "вагнергейте" с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком и другими людьми, причастными к операции.

"Это не вопрос наших личных разговоров или отношений, а проблема того, возможно ли такие операции обсуждать в медийном пространстве, тем более в таких коннотациях, в каких они были на эфирах и ток-шоу. Сейчас в прямом эфире выходят бывшие чиновники разведывательных служб и начинают делать какие-то громкие заявления", – ответил первый вице-спикер Рады.

По словам Корниенко, если бы он был детективом Государственного бюро расследований (ГБР), "наверное, именно так проводил бы допрос" бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы (при котором операция планировалась).

"Этим должно заниматься ГБР, а не Савик Шустер или другие журналисты", – считает Корниенко.

Он также предложил дождаться отчета временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по поводу вагнеровцев.

"Давайте обсуждать отчеты ВСК (на следующей неделе отчет должен быть на повестке дня сессии Рады), у нас же есть инструменты парламентского контроля", – подчеркнул первый вице-спикер.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Сначала украинские власти отрицали, что спецоперация готовилась, но позже признали это.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркивали, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" показали интервью Бурбы. По его словам, Ермак говорил, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси", – заявил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский сказал о "вагнергейте": "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков". Также он заявил, что, планируя использовать в ходе операции авиакомпанию Turkish Airlines, разведчик хотел втянуть страну в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Теги: Савик Шустер, разведка, журналисты, допрос, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Александр Корниенко, ГБР, ЧВК
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