Корниенко заявил, что вопросы о "вагнергейте" должно задавать Госбюро расследований, а не журналисты

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, разговаривал ли Корниенко о "вагнергейте" с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком и другими людьми, причастными к операции.

"Это не вопрос наших личных разговоров или отношений, а проблема того, возможно ли такие операции обсуждать в медийном пространстве, тем более в таких коннотациях, в каких они были на эфирах и ток-шоу. Сейчас в прямом эфире выходят бывшие чиновники разведывательных служб и начинают делать какие-то громкие заявления", – ответил первый вице-спикер Рады.

По словам Корниенко, если бы он был детективом Государственного бюро расследований (ГБР), "наверное, именно так проводил бы допрос" бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы (при котором операция планировалась).

"Этим должно заниматься ГБР, а не Савик Шустер или другие журналисты", – считает Корниенко.

Он также предложил дождаться отчета временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по поводу вагнеровцев.

"Давайте обсуждать отчеты ВСК (на следующей неделе отчет должен быть на повестке дня сессии Рады), у нас же есть инструменты парламентского контроля", – подчеркнул первый вице-спикер.