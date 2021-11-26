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Видео: Shuster online / YouTube

Пресс-марафон Зеленского, день рождения Ермака и продолжение "вагнергейта". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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На каналах "Украина" и "Украина 24" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В студии обсуждают пресс-марафон президента Владимира Зеленского, последствия "вагнергейта" – протесты под Офисом президента, бойкот украинским медиа, расследование о дне рождения главы Офиса президента Андрея Ермака и ситуацию на границе с Россией. Гости эфира – экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, внефракционный нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава СБУ (2003–2005), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и другие.


Теги: Савик Шустер, Арсен Аваков, Ирина Геращенко, Игорь Смешко, Владимир Зеленский, Вагнер, Дмитрий Разумков, Андрей Ермак, Свобода слова Савика Шустера
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